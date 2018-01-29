Медицина

11:30 29.01.2018

Во Львове госпитализированы 5 одесситов с пищевым отравлением

Во Львове госпитализированы 5 одесситов с пищевым отравлением

Пять жителей Одессы госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Согласно сообщению ОГА, ночью 28 января в медпункт Львовского железнодорожного вокзала обратились за помощью 5 жителей Одессы, из них двое детей. После осмотра их госпитализировали в больницу.

По словам потерпевших, они возвращались из горного курорта "Славское", где проживали в отеле "Скеля".

Их состояние ухудшилось 3 дня назад, но потерпевшие не смогли уточнить, где питались перед тем, как заболели.

Потерпевшим проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами Министерства здравоохранения Украины.

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Интерфакс-Украина
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