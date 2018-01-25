Минздрав разработал изменения для внедрения электронного рецепта

Министерство здравоохранения Украины разработало изменения в нормативно-правовые акты для внедрения компонентов электронной системы обмена мединформацией, электронного рецепта, а также для определения требований к нему.

Соответствующий проект приказа о внесении изменений в правила выписывания рецептов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

Речь, в частности, идет о внедрении электронной формы рецепта "ф-1", который, согласно проекту документа, выписывается уполномоченным на это в информационной системе (субъекта хозяйствования) лицом и подписывается электронной цифровой подписью, подтвержденной с использованием усиленного сертификата ключа.

Электронный рецепт создается и передается через электронные средства. Рецепт, созданный компьютерным набором, распечатанный и подписанный вручную, не считается электронным, отмечается в документе.

"Субъект хозяйствования самостоятельно принимает решение о внедрении выписывания электронных рецептов, кроме случаев, когда требования относительно обязательного выписывания электронного рецепта установлены нормативно-правовыми актами для рецептов на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, отпускаемых на льготных условиях, бесплатно или с доплатой или стоимость которых подлежит государственному возмещению", - говорится в проекте приказа.

Хранение электронных рецептов субъектами хозяйствования осуществляется в соответствии с законом "Об электронных документах и электронном документообороте".

В случае наличия в электронном рецепте ошибки относительно дозы препарата он считается недействительным, о чем через средства электронной связи или информационную систему уведомляется субъект хозяйствования, врач которого выписал рецепт.

Как отмечается в сопроводительных документах к проекту приказа, внедрение электронной формы рецепта повысит прозрачность и подконтрольность операций относительно назначения препаратов, стоимость которых подлежит возмещению.

Кроме того, документом также предлагается урегулировать вопрос выписывания рецептов физическими лицами-предпринимателями, включая препараты, которые отпускаются бесплатно или на льготных условиях, а также препараты, стоимость которых подлежит возмещению. Действующие правила позволяют выписывать рецепты бесплатно или на льготных условиях только врачам государственных и коммунальных медицинских учреждений.

Рецепты должны содержать следующую информацию об учреждении здравоохранения или физическом лице-предпринимателе: его наименование, адрес, идентификационный код из Единого государственного реестра, реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования о выдачи такой лицензии.

Рецепты заверяются и личной печатью врача, а в случае выписывания рецепта на наркотические средства – круглой печатью субъекта хозяйствования.