Финансирование лечения двух детей за границей приостановлено из-за упоминания клиники в уголовных производствах – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины объясняет решение своей комиссии по вопросам направления граждан на лечение за границу поступлением информации от правоохранительных органов об упоминании лечащей испанской клиники в уголовных производствах.

"21 декабря 2017 года большинством голосов на комиссии Минздрава по вопросам направления на лечение за границей приняли решение об оплате операции по трансплантации костного мозга (ТКМ) для двоих украинских пациентов в клинике "Сан Жоан де Деу" (Барселона, Испания). 28 декабря решение комиссии было приостановлено в связи с поступлением информации от правоохранительных органов. Указанная клиника фигурирует уже в двух уголовных производствах", - сообщается на сайте ведомства.

В министерстве также утверждают, что на момент принятия решения об оплате пациентам уже были проведены и оплачены операции. Источники финансирования не уточняются.

Кроме того, в ведомстве акцентируют, что тогда как стоимость ТКМ в Европе в среднем составляет 4 млн грн, клиника "Сан Жоан де Деу" выставила счет в два раза больше. При этом объяснения и детализированную калькуляцию клиника предоставить отказалась.

Правоохранительные органы запросили у министерства соответствующие документы. Минздрав, в свою очередь, направил запрос в посольство Испании в Украине относительно причин, по которым стоимость лечения для маленьких украинских пациентов на EUR100 тыс. дороже, чем для детей из других стран.

Ранее глава общественной организации "Национальное движение "За трансплантацию" Юрий Адреев со ссылкой на родителей детей обнародовал на своей странице в Facebook информацию о том, что Минздрав Украины отказался оплатить лечение пациентов в одной из клиник Испании после предоставления соответствующих гарантийных писем.