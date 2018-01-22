Минздрав обновил перечень лексредств по программе реимбурсации

Министерство здравоохранения Украины обновило реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, включив в него лозартан для сердечно-сосудистрых заболеваний, а также глибенкламид для сахарного диабета второго типа.

Соответствующий приказ №111 от 22 января 2018 года обнародован на сайте ведомства.

Новый перечень лекарственных средств, входящих в программу реимбурсации, содержит на 40 позиций больше предыдущего. В целом новый реестр включает в себя 239 торговых наименований, стоимость 34 из них подлежит возмещению государством в полном объеме.

По двум новым международным непатентированным названиям (МНН) включено 14 торговых наименований - три по глибенкламиду и 11 по лозартану.

Как сообщалось, 27 декабря Кабмин утвердил включение в перечень препаратов по одному МНН для сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Правительственная программа по реимбурсации лекарственных средств стартовала в Украине в апреле 2017 года.

Государственный бюджет 2018 года предусматривает 1 млрд грн на реализацию программы "Доступные лекарства"