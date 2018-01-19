Верховный суд приступил к рассмотрению иска по бездействию коалиции Рады в вопросе назначения главы Минздрава - Деркач

Верховный суд Украины начал рассмотрение иска против коалиции Верховной Рады из-за бездеятельности в предоставлении Кабмину кандидатуры на пост министра здравоохранения, сообщил внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

По его убеждению, отсутствие законно назначенного руководителя Минздрава нарушает права граждан Украины. "Суд принял иск против Верховной Рады к рассмотрению и уже прошло первое заседание Коллегии судей. Мы требуем, чтобы депутатская коалиция предоставила Кабмину кандидатуру на пост министра здравоохранения. Уже больше 2 лет в стране нет законного министра, а власть бездействует", – написал А.Деркач на своей странице в соцсети Facebook.

Он также отметил, что пока в Украине нет министра здравоохранения, а временным исполняющим обязанности является Уляна Супрун, идет "полное уничтожение" бесплатной системы медицины.

"К тому же видим, что происходит с корью. В стране эпидемия, а они не могут назначить министра. Я знаю, что в районах моего округа в 2015-2016 менее 50% населения получили вакцину. В 2017 году ситуация улучшилась, но все равно нет 100% обеспечения условий для вакцинации. Права людей нарушены, а ответственности никто не несет", – добавил парламентарий.

А.Деркач уверен, что пока в Верховной Раде формально существует коалиция, она должна внести предложение на пост руководителя ведомства.

Как сообщалось, в начале октября ряд народных депутатов, в том числе А.Деркач, Юрий Одарченко и Валерий Дубиль, подали в суд на премьер-министра Владимира Гройсмана с требованием признать противоправной бездеятельность премьера и обязать его немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения Украины. Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении данного иска, указав на то, что Кабмин вносит кандидатуру министра здравоохранения на основе предложения от коалиции. Таким образом, руководители коалиционных фракций выступают третьей стороной новом иске, который рассматривает Верховный суд Украины.

13 декабря А.Деркач сообщил, что подал иск в Высший административный суд Украины (ВАСУ) против Верховной Рады и лидеров фракций коалиции в связи с бездействием в вопросе назначения министра здравоохранения. "Подал иск в Высший административный суд Украины на Верховную Раду – коалиция депутатских фракций больше года не вносит Гройсману предложений на пост министра здравоохранения. Так быть не должно. Люди не должны быть заложниками бездействия власти", - написал он на странице в Facebook.

А.Деркач подчеркнул, что иск против В.Гройсмана суд не удовлетворил, потому что кандидатуру на пост министра здравоохранения должна вносить на рассмотрение Кабмина коалиция. "Знаете, сколько кандидатур предложило уважаемое депутатское большинство? Ни одной! За год – ни одной кандидатуры на пост министра здравоохранения. Поэтому я убежден, что руководители фракций, которые сегодня входят в коалицию, должны ответить за свою бездеятельность", – подытожил нардеп.

Он требует от Верховной Рады направить в Кабмин предложения по поводу кандидатов на пост министра и назначить законного руководителя Минздрава.