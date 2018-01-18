Медицина

17:38 18.01.2018

Ривненская область планирует внедрить реестр пациентов с заболеваниями системы кровообращения

Ривненская область планирует внедрить реестр пациентов с заболеваниями системы кровообращения

Ривненская область планирует создать единую систему учета пациентов с заболеваниями системы кровообращения, сообщила пресс-служба Ривненской областной государственной администрации.

Внедрение реестра является частью проекта "Улучшение здоровья на службе у людей" и предусматривает подключение к нему семейных врачей, кардиологов, а также врачей сердечно-сосудистых центров Ривненской области.

В сообщении отмечено, что в 2017 году компания "Элекс" разработала соответствующее программное обеспечение.

"Сейчас планируется закупить более 300 ноутбуков и принтеров для семейных врачей, врачей-кардиологов и врачей сердечно-сосудистых центров, а также серверное и сетевое оборудование. Это оборудование будет подключено к центру обработки данных", – цитирует пресс-служба слова руководителя группы внедрения в Ривненской области Сергея Рыбачок.

В настоящее время, на тендер по закупке компьютерного оборудования свои ценовые предложения подали две компании - ООО "Валтек" ($378,47 тыс.) и ООО "CI-EL" ($373,79).

Согласно правилам Всемирного банка, кроме ценовой составляющей при анализе тендерных предложений оценивается и квалификационное соответствие объявленным требованиям, отмечено в сообщении.

Победитель тендера будет объявлен после полной оценки, на которую отводится около месяца.

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Интерфакс-Украина
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