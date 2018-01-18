Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине на текущей неделе не изменился

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в период с 8 по 14 января остался на уровне предыдущей отчетной недели и составил 340,8 человек на 100 тыс. населения, сообщил Центр гриппа и ОРВИ при Министерстве здравоохранения.

В центре отметили, что данный показатель на 22% меньше, чем показатель за аналогичный период предыдущего года.

В целом за неделю гриппом и ОРВИ заболело 132,2 тыс. человек. Летальные случаи, связанные с гриппом не зафиксированы.

Показатели заболеваемости не превышают эпидемический порог ни в одной из областей.

"Во всех областях Украины наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ", – отмечено в бюллетене.

С начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировано 0,5% от общего количества населения страны.