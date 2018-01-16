Медицина

18:37 16.01.2018

Минздрав намерен внести изменения в договора о госзакупках с международными организациями по рекомендациям Счетной палаты

Минздрав намерен внести изменения в договора о госзакупках с международными организациями по рекомендациям Счетной палаты

Министерство здравоохранения Украины намерено внести изменения в договора о закупках лекарственных средств за средства госбюджета с международными организациями по рекомендациям Счетной палаты, сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"На то время, когда вышел отчет Счетной палаты, мы уже не могли внести изменения в договора 2017 года, но на 2018 год обязательно учтем эти рекомендации и внесем изменения в договора", - сказала она на заседании комитета Верховной Рады по здравоохранению во вторник.

О.Стефанишина также сообщила, что Минздрав фактически начал закупки за средства госбюджета 2018 года, в частности, подготовил проекты номенклатур закупок, часть из низ уже прошла общественное обсуждение.

"Номенклатуры – это первый этап закупок", - сказала она.

Как сообщалось, согласно отчету Счетной палаты, опубликованному в сентябре 2017 года, закупки лекарственных средств через международные организации в 2015-2016 гг. сэкономили значительную часть бюджетных средств, но не обеспечили своевременный доступ пациентов к препаратам. В частности, по данным отчета, срок от момента оплаты до поставки лекарственных средств составляет около 20 месяцев.

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Интерфакс-Украина
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