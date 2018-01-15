"Наш край" требует предпринять меры для вакцинации непривитых украинцев от кори

Партия "Наш край" требует от правительства немедленно предпринять превентивные и противоэпидемические меры для предотвращения дальнейшего распространения кори в Украине.

"На сегодня вспышка кори официально зафиксирована в Киевской, Одесской и Запорожской областях. Болеет более 200 человек, 5 летальных случаев. За январь-ноябрь прошлого года зафиксировано 3382 больных – это в 43,3 раза больше, чем в прошлом году. Вакцинация – единственный путь борьбы с заболеванием. Сегодня вакцинировано лишь 45%, а чтобы остановить вспышку, нужно вакцинировать еще 50% украинцев. Правительство должно немедленно принять превентивные и противоэпидемические меры для предотвращения дальнейшего распространения кори", – говорится в обращении, которое направил сопредседатель партии Александр Мазурчак в Кабмин.

Он добавил, что истерию вокруг распространения заболевания подогревает молчаливая позиция чиновников.

"В течение двух недель ситуация вокруг вспышек кори продолжает подогреваться. Главным фактором ее разогрева является молчаливая позиция власти. Отсутствие какой-либо информации о готовности Минздрава к локализации вспышек и возможной эпидемии, наличии достаточного количества вакцины – все это работает на руку истерии", – уверен А.Мазурчак.

По его словам, ситуация в стране со вспышкой кори свидетельствует о том, что правительство в очередной раз оказалось не готово к борьбе с инфекционными заболеваниями: "Летом ботулизм, сейчас корь. Правительство в очередной раз оказалось не готово к вспышкам инфекционных заболеваний. Ситуация повторяется и угрожает здоровью и жизни украинцев".

Политик призвал власть выполнять свои прямые обязанности и обеспечить безопасность гражданам страны от острых инфекционных заболеваний, проводя своевременные меры по их предотвращению.

"Единственный путь борьбы с заболеванием – вакцинация. Власть должна немедленно проверить состояние вакцинации медицинских и образовательных учреждений, провести разъяснительную работу и отчитаться о наличии необходимого количества вакцины для охвата 95% населения, а не отмалчиваться", – резюмировал А.Мазурчак.

По данным Минздрава, на начало сентября 2017 года зарегистрировано 1627 случаев кори. Двое детей в Одесской области умерли. К началу декабря зарегистрировано 3382 случая заболевания.