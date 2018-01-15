Медицина

19:10 15.01.2018

"Наш край" требует предпринять меры для вакцинации непривитых украинцев от кори

"Наш край" требует предпринять меры для вакцинации непривитых украинцев от кори

Партия "Наш край" требует от правительства немедленно предпринять превентивные и противоэпидемические меры для предотвращения дальнейшего распространения кори в Украине.

"На сегодня вспышка кори официально зафиксирована в Киевской, Одесской и Запорожской областях. Болеет более 200 человек, 5 летальных случаев. За январь-ноябрь прошлого года зафиксировано 3382 больных – это в 43,3 раза больше, чем в прошлом году. Вакцинация – единственный путь борьбы с заболеванием. Сегодня вакцинировано лишь 45%, а чтобы остановить вспышку, нужно вакцинировать еще 50% украинцев. Правительство должно немедленно принять превентивные и противоэпидемические меры для предотвращения дальнейшего распространения кори", – говорится в обращении, которое направил сопредседатель партии Александр Мазурчак в Кабмин.

Он добавил, что истерию вокруг распространения заболевания подогревает молчаливая позиция чиновников.

"В течение двух недель ситуация вокруг вспышек кори продолжает подогреваться. Главным фактором ее разогрева является молчаливая позиция власти. Отсутствие какой-либо информации о готовности Минздрава к локализации вспышек и возможной эпидемии, наличии достаточного количества вакцины – все это работает на руку истерии", – уверен А.Мазурчак.

По его словам, ситуация в стране со вспышкой кори свидетельствует о том, что правительство в очередной раз оказалось не готово к борьбе с инфекционными заболеваниями: "Летом ботулизм, сейчас корь. Правительство в очередной раз оказалось не готово к вспышкам инфекционных заболеваний. Ситуация повторяется и угрожает здоровью и жизни украинцев".

Политик призвал власть выполнять свои прямые обязанности и обеспечить безопасность гражданам страны от острых инфекционных заболеваний, проводя своевременные меры по их предотвращению.

"Единственный путь борьбы с заболеванием – вакцинация. Власть должна немедленно проверить состояние вакцинации медицинских и образовательных учреждений, провести разъяснительную работу и отчитаться о наличии необходимого количества вакцины для охвата 95% населения, а не отмалчиваться", – резюмировал А.Мазурчак.

По данным Минздрава, на начало сентября 2017 года зарегистрировано 1627 случаев кори. Двое детей в Одесской области умерли. К началу декабря зарегистрировано 3382 случая заболевания.

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Интерфакс-Украина
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