Во Львове корью болеют 74 человека – Садовой

74 жителя Львова болеют корью, из них 49 – дети, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные городского головы Львова Андрея Садового.

"У нас сегодня 74 человека заболели корью, из них 49 детей, но не все школьного возраста", – цитирует пресс-служба горсовета мэра в понедельник.

А.Садовой сказал, что пока речь не идет об ограничительных мерах в школах города.

По его словам, звучат предложения "не пускать кого то в школу", но он считает, что школы и детсады должны работать в обычном режиме.

"Я считаю, что и школы, и детсады должны работать в обычном режиме. Во Львове в одной школе превышен барьер – заболели 9 детей, но в этой школе сейчас каникулы", – сказал городской голова.