Медицина

14:49 15.01.2018

За пять дней в Киеве от кори были вакцинированы почти 11 тыс. детей

За пять дней в Киеве от кори были вакцинированы почти 11 тыс. детей

За пять дней после объявления специальных ограничительных мероприятий в Киеве от кори были вакцинированы 10,763 тыс. детей.

Об этом сообщила начальник департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург на брифинге в Киеве в понедельник.

Она отметила, что вакцинальные кабинеты в медицинских учреждениях работали без выходных.

В.Гинзбург подчеркнула, что информационная кампания и объявленные 10 января КГГА ограничительные мероприятия для предотвращения распространения заболевания способствовали росту вакцинации от кори.

Так, по ее словам, 10 января в Киеве были привиты 537 детей, а уже на следующий день – 5,895 тыс.

"Родители отреагировали на информацию, я очень им благодарна", - сказала она.

Как сообщалось, 10 января КГГА приняла решение ограничить посещение детских дошкольных учреждений и школ детям, которые не имеют прививок от кори.

По данным КГГА около 20% киевских детей не были привиты от кори. В 2016 году в Киеве были зафиксированы два случая заболевания корью, в 2017 году – 80, в первые 10 дней 2018 года – 61 случай, из них 49 случаев у детей.

За 11 месяцев 2017 года в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случаев заболевания корью, в том числе пять летальных случав. Ранее Минздрав сообщал, что в Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001-м, 2006-м и 2012 гг. В частности, в 2012 году корью заболело около 13 тыс. чел.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львове корью болеют 74 человека – Садовой

Статистика по кори в Харькове может быть искажена

Более 450 случаев заболевания корью зарегистрировано в Черновицкой области во время нынешней вспышки

Запорожская область закупит около 2 тыс. вакцин от кори для местных медиков

Школам Ивано-Франковска мэрия рекомендовала продлить каникулы до 21 января из-за кори

Лутковская просит Супрун о просветительской кампании относительно важности вакцинации детей против кори

Почти половина заболевших корью киевских детей в возрасте 5-9 лет

За 11 мес. 2017г в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случая заболевания корью – Супрун

КГГА: В Киеве зафиксировано 66 случаев заболевания корью

В Запорожской области за октябрь-декабрь корью заболели 33 сотрудника больниц, среди которых 27 врачей

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав предлагает разрешить безрецептурный отпуск препарата для купирования острой алкогольной и наркотической интоксикации

Более 40% опрошенных украинцев отметили ухудшение качества госмедицины за последние 2 года

Правительство Японии завершило поставку медоборудования в 11 украинских больниц

Кабмин утвердил стратегию госполитики здорового и активного долголетия населения-2022

Вопрос сооплаты за медуслуги может опять стать актуальным после выборов

Тарифы на медуслуги будут сформированы по принципу диагностически родственных групп – Ковтонюк

Методика расчета стоимости медуслуг определит затраты на медуслуги

Кабмин назначил Стефанишину замминистра здравоохранения по евроинтеграции

Минздрав пересмотрит базовый тариф "первички" для педиатрической практики

Местные советы должны до 1 июля принять решения об автономизации медучреждений "первички"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА