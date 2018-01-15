За пять дней в Киеве от кори были вакцинированы почти 11 тыс. детей

За пять дней после объявления специальных ограничительных мероприятий в Киеве от кори были вакцинированы 10,763 тыс. детей.

Об этом сообщила начальник департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург на брифинге в Киеве в понедельник.

Она отметила, что вакцинальные кабинеты в медицинских учреждениях работали без выходных.

В.Гинзбург подчеркнула, что информационная кампания и объявленные 10 января КГГА ограничительные мероприятия для предотвращения распространения заболевания способствовали росту вакцинации от кори.

Так, по ее словам, 10 января в Киеве были привиты 537 детей, а уже на следующий день – 5,895 тыс.

"Родители отреагировали на информацию, я очень им благодарна", - сказала она.

Как сообщалось, 10 января КГГА приняла решение ограничить посещение детских дошкольных учреждений и школ детям, которые не имеют прививок от кори.

По данным КГГА около 20% киевских детей не были привиты от кори. В 2016 году в Киеве были зафиксированы два случая заболевания корью, в 2017 году – 80, в первые 10 дней 2018 года – 61 случай, из них 49 случаев у детей.

За 11 месяцев 2017 года в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случаев заболевания корью, в том числе пять летальных случав. Ранее Минздрав сообщал, что в Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001-м, 2006-м и 2012 гг. В частности, в 2012 году корью заболело около 13 тыс. чел.