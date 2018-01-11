Кабмин назначил Стефанишину замминистра здравоохранения по евроинтеграции
Кабинет министров Украины назначил Ольгу Стефанишину на должность заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции.
"Хочу представить вам нового заместителя министра Ольгу Стефанишин", - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун после заседания правительства в среду.
Согласно электронной декларации, доход О.Стефанишиной за 2017 год составил 827 тыс. грн.
О.Стефанишина занимала должность исполнительного директора благотворительного фонда "Пациенты Украины"