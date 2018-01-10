Медицина

18:46 10.01.2018

Минздрав пересмотрит базовый тариф "первички" для педиатрической практики

Минздрав пересмотрит базовый тариф "первички" для педиатрической практики

Министерство здравоохранения увеличит базовый тариф первичной медицинской помощи для педиатрической практики, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Для "первички" тариф уже рассчитан, 370 грн базовая ставка за пациента, коэффициенты озвучим немного позже. Когда мы просчитали педиатрическую практику, то поняли, что им будет не очень выгодно, поэтому хотим увеличить коэффициент на маленьких детей", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

П.Ковтонюк также сообщил, что декларация о выборе врача первичной медицинской помощи будет типовой.

"Декларация будет типовая, она будет в электронном виде, физически ее нельзя менять. В бумажном виде она может существовать только после печати из системы электронного здравоохранения", - сказал он.

Как сообщалось, кампания по выбору пациентом врача первичной медицинской помощи в рамках медицинской реформы начнется с апреля.

Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Позднее, 5 декабря 2017 года, Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117). Ранее, на заседании правительства 28 декабря, было утверждено около 20 нормативно-правовых актов, необходимых для запуска медицинской реформы.

Полный текст интервью с П.Ковтонюком читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

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