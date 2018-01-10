Местные советы должны до 1 июля принять решения об автономизации медучреждений "первички"

Местные советы должны до 1 июля 2018 года принять решения об автономизации учреждений первичной медицинской помощи, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

"Мы говорим об общей автономизации, которая нам нужна для реформы в будущем, но к июлю нужна "первичка". Нужно, чтобы до 1 июля 2018 года все местные советы приняли соответствующие решения по медучреждениям первичной помощи", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом П.Ковтонюк предположил, что к концу 2018 года соберется какое-то количество проблемных регионов, по ним нужно будет принимать какие-то отдельные решения.

"Но надеюсь, что в массе все будет сделано, тем более что мы к этому готовились: есть вся методологическая поддержка, есть все методические рекомендации", - сказал он.

Вместе с тем заместитель министра здравоохранения подчеркнул, что "на местах часто не понимают, что автономный статус – это не зарабатывание на пациентах, это те же механизмы финансирования, которые были раньше, те же субвенции, но плюс к ним свобода в управлении".

"У каждого звена свой год начала реформы: у диагностических лабораторий - 2019 год, у больниц - 2020 год, они все знают, что тоже будут так работать. Поэтому нам важно успешно запустить "первичку", чтобы больницы также поверили в реформу. Я за "первичку" не очень переживаю, я переживаю за больницы - им нужно дать позитивный сигнал", - сказал он.

Как сообщалось, кампания по выбору пациентом врача первичной медицинской помощи в рамках медицинской реформы начнется с апреля.

Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Позднее, 5 декабря 2017 года, Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117). Ранее, на заседании правительства 28 декабря, было утверждено около 20 нормативно-правовых актов, необходимых для запуска медицинской реформы.

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