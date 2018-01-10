Ответственными за медреформу будут обладминистрации – Ковтонюк

Ответственными за проведение мероприятий в рамках реформы финансирования системы здравоохранения будут областные государственные администрации, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Будет поручение Кабмина. Мы не можем напрямую обязывать местные власти что-то делать, но мы можем дать поручение администрации. Поэтому с формальной точки зрения ответственной будет обладминистрация", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом П.Ковтонюк отметил, что "в предвыборный год именно ответственность местного совета перед своими избирателями станет главным драйвером".

Вместе с тем он подчеркнул, что отказ местных органов власти от внедрения новых механизмов финансирования здравоохранения будет "политическим решением этой конкретной общины".

"Все должны понимать: существующие механизмы содержания медучреждений закончатся. Мы хотим, чтобы они закончились с января 2019 года. После этого субвенции для "первички" не будет, будут только договоры. То есть если медучреждения не перешли на договоры, они должны делать это осознанно", - сказал он.

Как сообщалось, кампания по выбору пациентом врача первичной медицинской помощи в рамках медицинской реформы начнется с апреля.

Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Позднее, 5 декабря 2017 Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117). Ранее, На заседании правительства 28 декабря Кабмин утвердил около 20 нормативно-правовых актов, необходимых для запуска медицинской реформы.

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