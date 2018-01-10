Минздрав ужесточил требования к оснащению медучреждений "первички" для их автономизации - Ковтонюк

Министерство здравоохранения Украины ужесточило требования к оснащению учреждений первичной медицинской помощи для проведения их автономизации, сообщил заместитель министра Павел Ковтонюк.

"Первое, что нужно для реформы, - провести автономизацию медучреждений на "первичке". Второе – оснащение и комплектация медучреждений первичного уровня согласно установленным требованиям. Эти требования уже утверждены. В первую очередь, речь идет о компьютерах и кадрах. Компьютеры обычные, но на каждого врача. Мы ужесточили это требование", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Замминистра отметил наличие у местных властей времени, чтобы заложить в свои бюджеты 2018 года средства для этих целей.

При этом П.Ковтонюк подчеркнул, что "это не какие-то страшные деньги".

"Это стоимость обычного ноутбука. А их на медучреждение нужно 5-7-10 шт. Это не является, по большому счету, очень большими деньгами. Это немалые деньги, но и не покупка аппарата МРТ. У нас достаточно скромные требования к оснащению "первички", мы решили, что необходимо оснастить базовым оборудованием, но всех", - сказал он.

Как сообщалось, кампания по выбору пациентом врача первичной медицинской помощи в рамках медицинской реформы начнется с апреля.

Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Позднее, 5 декабря 2017 года, Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117). Ранее, на заседании правительства 28 декабря, было утверждено около 20 нормативно-правовых актов, необходимых для запуска медицинской реформы.

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