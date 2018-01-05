Медицина

17:35 05.01.2018

Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования здравоохранения на 15%

Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования здравоохранения на 15%

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 86,9 млрд грн на финансирование системы здравоохранения, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом (75,1 млрд грн).

Согласно тексту закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", обнародованном на сайте Верховной Рады, в целом для Министерства здравоохранения Украины предусмотрено 26,5 млрд грн. В том числе 930 млн грн будет направленно на строительство лечебно-диагностического корпуса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет", еще 168,6 млн грн на реконструкцию и расширение Национального института рака (НИР).

Кроме того, 112 млн предусмотрено на реализацию пилотного проекта по трансплантации органов, еще 389, 9 млн грн на лечение граждан за границей.

Часть из выделенных Минздраву средств также будет направлена на эпиднаблюдение, осуществляемое Центром общественного здоровья, подготовку и повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров, методическое обеспечение деятельности медицинских и фармацевтических вышей.

Финансирование Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками составит 109 млн грн. Средства, предусмотренные для Национальной службы здоровья, которая будет выступать единым заказчиком медицинских услуг, составляют 8,2 млрд грн, из которіх 8 млрд грн будет направленно на финансирование оказания первичной медицинской помощи.

На осуществление закупки лекарственных средств через международные организации выделено 5,9 млрд грн.

Медицинская субвенция из государственного бюджета местным бюджетам составляет 57,3 млрд грн. Еще 150 млн грн медсубвенции предусмотрено на приобретение ангиографического оборудования, 1 млрд грн на возмещение стоимости лексредств по программе "Доступные лекарства"

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