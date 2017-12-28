Медицина

14:57 28.12.2017

Порошенко подписал необходимые для реформы здравоохранения законы

Порошенко подписал необходимые для реформы здравоохранения законы

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, необходимые для старта реформирования системы здравоохранения.

"Я даю старт медицинской реформе. Теперь мяч на поле министерства (Министерства здравоохранения Украины – ИФ.) при пристальном внимании правительства. У меня есть твердая уверенность в том, что 2018-й станет удачным годом для имплементации медицинской реформы, для каждого доктора и для каждого пациента", - сказал президент в ходе визита в Одесскую область в четверг.

Речь идёт, в частности, о законе о государственных финансовых гарантиях (законопроект №6327), а также о законе об улучшении оказания медицинской помощи в сельской местности (№7117).

"Подписывая законы, я гарантирую право каждого украинца на качественную медицину", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 декабря 2017 приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117). По информации Министерства здравоохранения, принятый закон обеспечит выделение около 5 млрд грн на усиление медицинской инфраструктуры в сельской местности в течение двух лет. Закон предусматривает обеспечение в сельской местности медиков служебным жильем и транспортом, создание возможностей для получения образования и повышения квалификации и определяет приоритетом развитие телекоммуникационной инфраструктуры для функционирования электронной системы здравоохранения и внедрения телемедицины, ранее анонсированной президентом.

Ранее, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

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