Программа "Доступные лекарства" дополнена двумя МНН

Программа реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" дополнена двумя международными непатентированными названиями (МНН).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Речь идет, в частности, о лозартане для сердечно-сосудистых заболеваний, а также глибенкламиде для сахарного диабета второго типа.

Заместитель министра здравоохранения Роман Илык в ходе брифинга в среду отметил, что включение двух данных МНН позволит расширить перечень препаратов, стоимость которых подлежит возмещению еще десятком лекарственных средств по обозначенным нозологиям.

Утвержденный документ позволит также увеличить в перечне количество препаратов, стоимость которых возмещается государством в полном объеме.

"Если сегодня их 32, то мы ожидаем, что после внедрения новых изменений в новом 2018 году как минимум добавится еще 10 и больше препаратов, которые украинцы смогут получать безоплатно", - сказал Р.Илык в ходе брифинга в среду.

Кроме того, принятые изменения предусматривают для участников программы – производителей, аптечных учреждений и врачей, возможность работать в формате электронной отчетности, что облегчает процесс коммуникации между ними.

"После включения центрального компонента электронного рецепта больные смогут получать лекарства в независимости от места прописки или предоставления медицинской помощи", – сказал он.

Внесенные изменения предоставляют возможность аптечным учреждениям в рамках переходного периода реализовывать препараты по старой цене в течение 30 дней после изменения гранично-отпускных цен.

Комментируя инициативу министерства по расширению программы тремя новыми нозологиям, Р.Илык отметил, что при согласовании с Министерством финансов возникло предостережение относительно того, что средств выделенных на реимбурсацию в 2018 году в сумме 1 млрд грн может быть недостаточно на возмещение стоимости препаратов по трем предлагаемым заболеваниям.

Как сообщалось, Минздрав предложил расширить программу на три нозологии – хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, депрессии и депрессивный синдром, а также на препараты для профилактики лечения анемии в первом триместре беременности.