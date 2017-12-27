Медицина

16:17 27.12.2017

Программа "Доступные лекарства" дополнена двумя МНН

Программа "Доступные лекарства" дополнена двумя МНН

Программа реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" дополнена двумя международными непатентированными названиями (МНН).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Речь идет, в частности, о лозартане для сердечно-сосудистых заболеваний, а также глибенкламиде для сахарного диабета второго типа.

Заместитель министра здравоохранения Роман Илык в ходе брифинга в среду отметил, что включение двух данных МНН позволит расширить перечень препаратов, стоимость которых подлежит возмещению еще десятком лекарственных средств по обозначенным нозологиям.

Утвержденный документ позволит также увеличить в перечне количество препаратов, стоимость которых возмещается государством в полном объеме.

"Если сегодня их 32, то мы ожидаем, что после внедрения новых изменений в новом 2018 году как минимум добавится еще 10 и больше препаратов, которые украинцы смогут получать безоплатно", - сказал Р.Илык в ходе брифинга в среду.

Кроме того, принятые изменения предусматривают для участников программы – производителей, аптечных учреждений и врачей, возможность работать в формате электронной отчетности, что облегчает процесс коммуникации между ними.

"После включения центрального компонента электронного рецепта больные смогут получать лекарства в независимости от места прописки или предоставления медицинской помощи", – сказал он.

Внесенные изменения предоставляют возможность аптечным учреждениям в рамках переходного периода реализовывать препараты по старой цене в течение 30 дней после изменения гранично-отпускных цен.

Комментируя инициативу министерства по расширению программы тремя новыми нозологиям, Р.Илык отметил, что при согласовании с Министерством финансов возникло предостережение относительно того, что средств выделенных на реимбурсацию в 2018 году в сумме 1 млрд грн может быть недостаточно на возмещение стоимости препаратов по трем предлагаемым заболеваниям.

Как сообщалось, Минздрав предложил расширить программу на три нозологии – хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, депрессии и депрессивный синдром, а также на препараты для профилактики лечения анемии в первом триместре беременности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

"Фрезениус" готов способствовать повышению качества гемодиализа в Украине

Медучреждения должны соблюдать корректность расчета стоимости гемодиализа

В системе здравоохранения достаточно денег, если не воровать - Супрун

Президент подпишет закон о медреформе в четверг - Ковтонюк

Кабмин утвердил ряд необходимых для старта медреформы нормативно-правовых актов

Минздрав начал разработку законопроекта о лицензировании врачебной деятельности

Порядок ввоза на территорию Украины лекарств требует урегулирования

Позитивные результаты амбулаторного лечения туберкулеза продемонстрировали 96% участников пилотного проекта

Фармкомпания Mallinckrodt покупает конкурента Sucampo за $1,2 млрд

Кабмин перераспределил около 151 млн грн на помощь по беременности и родам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА