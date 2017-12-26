Медицина

15:22 26.12.2017

Позитивные результаты амбулаторного лечения туберкулеза продемонстрировали 96% участников пилотного проекта

Позитивные результаты амбулаторного лечения туберкулеза продемонстрировали 96% участников пилотного проекта

 Более 96% пациентов-участников пилотного проекта по амбулаторному лечению туберкулеза, организационная модель которого заключалась в сотрудничестве фтизиатра и терапевта, получили позитивные результаты терапии.

Как уточнили в пресс-службе общественной организации "Инфекционный контроль в Украине", которая совместно с Всеукраинской сетью людей, живущих с ВИЧ, реализовывала проект в Житомире и Черниговской области, при диспансерном лечении туберкулеза данный показатель составляет 72%.

В организации отметили, что одной из инноваций "пилота" была целевая выплата врачам за лечение больных, а также выплата бонусов за пациентов, которые успешно завершили лечение.

Согласно релизу организации, доплата врачу за каждого вылеченного пациента составила 3 тыс. грн.

Участие в проекте, который финансировался Сетью ЛЖВ, в период с апреля по декабрь 2017 года приняло 25 пациентов из Житомира и 69 из Черниговской области. В целом, общая стоимость реализации пилота в Житомире составила 424 тыс. грн. в Черниговской области – 854 тыс. грн.

"Если будет запущена медицинская реформа, то результаты этого пилотного проекта по внедрению новой модели финансирования – "пациентоориентированной системы" лечения туберкулеза, могут быть распространены на всю страну", – цитирует пресс-служба организации "Инфекционный контроль в Украине" слова ее главы и руководителя проекта Виктора Ляшко.

Ежегодно Украина выделяет около 550 млн грн на закупку препаратов по туберкулезу и расходных материалов для его диагностики и еще более 1 млрд грн на содержание противотуберкулезных учреждений. При этом показатели выздоровления на 10% меньше уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения, отмечено в сообщении.

Организаторы проекта уверены, что новая модель финансирования и организации лечения позволит повысить его результативность до рекомендованного ВОЗ показателя в 85%.

Украина входит в пятерку стран по количеству заболеваний туберкулезом, не чувствительному к антибиотикам, а также демонстрирует один из самых низких показателей эффективности лечения среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.

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