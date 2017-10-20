Медицина

18:43 20.10.2017

Предусмотренное медреформой развитие реимбурсации простимулирует рост потребления недорогих отечественных препаратов

Предусмотренное медреформой развитие реимбурсации простимулирует рост потребления недорогих отечественных препаратов

Предусматриваемое медицинской реформой развитие системы реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств будет стимулировать рост потребления недорогих препаратов, отечественного производства, считают в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPМ Ukraine).

"Впервые на уровне закона предусматривается реимбурсация стоимости лекарственных средств. В связи с этим, ожидаем дальнейшее увеличение количества рецептурных лекарственных средств, участвующих в данной программе. Это должно привести к росту количества потребления недорогих препаратов, произведенных в Украине, в первую очередь отечественных аналогов", - прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" медреформу в ассоциации.

В AIPМ Ukraine отметили, что в нестоящее время в Украине уже действует программа реимбурсации, в которую включены препараты – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы.

В то же время, при включении в реимбурсацию сложных и наукоемких лекарств, например, орфанных и онкологических препаратов, стоит учитывать, что большинство из этих препаратов иностранного производства.

В AIPМ Ukraine отметили, что предполагаемое проектом медреформы ограничение программы реимбурсации Национальным перечнем основных лекарственных средств, "может иметь негативные последствия".

"В настоящее время данный перечень не включает в себя оригинальные и современные лекарственные средства, отсутствуют требования биоэквивалентности генерических лекарственных средств (соответствия их эффективности оригинальным препаратам), о чем неоднократно заявляла AIPМ Ukraine", - считают в ассоциации.

В ассоциации также считают, что следствием медреформы также может стать увеличение на рынке доли рецептурных препаратов до среднеевропейского значения (65-70%), в то время, как сейчас она составляет около 55%.

В целом, в AIPМ Ukraine считают, что внедрение реформы будет требовать увеличения финансирования системы здравоохранения до 6-7% ВВП, однако, внедряемый новый механизм финансирования приведет к росту эффективности использования финансовых ресурсов, что, в конечном счете, должно привести к увеличению продолжительности жизни.

Вместе с тем в ассоциации пока не берутся давать оценку созданию нового органа - Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), которая будет отвечать за финансирование системы здравоохранения.

"Насколько удачной является модель финансирования через независимый регулятор НСЗУ – вопрос дискуссионный. Возможно, в дальнейшем окажется необходимым внедрение системы обязательного медицинского страхования или другие подобные меры. Однако, переход на оплату оказанных медицинских услуг является главной целью и достижением реформы", - подчеркнули в ассоциации.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Генеральный директор входящего в Ассоциацию "Прозводители лекарств Украины" (АПЛУ) ОДО "ИнтерХим" (Одесса) Анатолий Редер высказал мнение, что медицинская реформа и изменения в системе здравоохранения должны включать сбалансированную фармацевтическую политику, разработка которой должна стать следующим этапом медреформы.

Опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" фармацевтические ассоциации в целом приветствуют принятие медицинской реформы.

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