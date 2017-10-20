Предусмотренное медреформой развитие реимбурсации простимулирует рост потребления недорогих отечественных препаратов

Предусматриваемое медицинской реформой развитие системы реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств будет стимулировать рост потребления недорогих препаратов, отечественного производства, считают в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPМ Ukraine).

"Впервые на уровне закона предусматривается реимбурсация стоимости лекарственных средств. В связи с этим, ожидаем дальнейшее увеличение количества рецептурных лекарственных средств, участвующих в данной программе. Это должно привести к росту количества потребления недорогих препаратов, произведенных в Украине, в первую очередь отечественных аналогов", - прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" медреформу в ассоциации.

В AIPМ Ukraine отметили, что в нестоящее время в Украине уже действует программа реимбурсации, в которую включены препараты – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы.

В то же время, при включении в реимбурсацию сложных и наукоемких лекарств, например, орфанных и онкологических препаратов, стоит учитывать, что большинство из этих препаратов иностранного производства.

В AIPМ Ukraine отметили, что предполагаемое проектом медреформы ограничение программы реимбурсации Национальным перечнем основных лекарственных средств, "может иметь негативные последствия".

"В настоящее время данный перечень не включает в себя оригинальные и современные лекарственные средства, отсутствуют требования биоэквивалентности генерических лекарственных средств (соответствия их эффективности оригинальным препаратам), о чем неоднократно заявляла AIPМ Ukraine", - считают в ассоциации.

В ассоциации также считают, что следствием медреформы также может стать увеличение на рынке доли рецептурных препаратов до среднеевропейского значения (65-70%), в то время, как сейчас она составляет около 55%.

В целом, в AIPМ Ukraine считают, что внедрение реформы будет требовать увеличения финансирования системы здравоохранения до 6-7% ВВП, однако, внедряемый новый механизм финансирования приведет к росту эффективности использования финансовых ресурсов, что, в конечном счете, должно привести к увеличению продолжительности жизни.

Вместе с тем в ассоциации пока не берутся давать оценку созданию нового органа - Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), которая будет отвечать за финансирование системы здравоохранения.

"Насколько удачной является модель финансирования через независимый регулятор НСЗУ – вопрос дискуссионный. Возможно, в дальнейшем окажется необходимым внедрение системы обязательного медицинского страхования или другие подобные меры. Однако, переход на оплату оказанных медицинских услуг является главной целью и достижением реформы", - подчеркнули в ассоциации.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Генеральный директор входящего в Ассоциацию "Прозводители лекарств Украины" (АПЛУ) ОДО "ИнтерХим" (Одесса) Анатолий Редер высказал мнение, что медицинская реформа и изменения в системе здравоохранения должны включать сбалансированную фармацевтическую политику, разработка которой должна стать следующим этапом медреформы.

Опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" фармацевтические ассоциации в целом приветствуют принятие медицинской реформы.