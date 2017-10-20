Ежегодно в Украине диагностируют рак молочной железы у 15тыс. женщин

Ежегодно в Украине диагностируеют рак молочной железы почти у 15 тыс. женщин, констатируют в Фонде Рината Ахметова.

Ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы представители фонда в рамках программы "Рак излечим" посетили онкологические диспансеры Ивано-Франковска, Тернополя, Луцка, Ривного и Черновцов с мониторинговым визитом.

Этим медицинским учреждениям была предоставлена материально-техническая поддержка.

В целом за период реализации программы "Рак излечим", стартовавшей в 2008 году, Фонд Рината Ахметова предоставил медучреждениям 15 ед. новейшего медицинского оборудования для выявления и лечения рака. В настоящее время фонд поставляет расходные материалы для бесплатной диагностики детей и взрослых-переселенцев в шесть онкодиспансеров.

Кроме того, фонд оборудовал передвижной комплекс "Мобильная женская консультация".

"Аппарат лучевой терапии, а также томограф, которые закупил и установил фонд, помогают максимально увеличить эффективность лечения и снизить риски для здоровья", – отметил главный врач Тернопольского областного онкодиспансера Леонид Шкробот.

Всего за период действия в рамках программы "Рак излечим" обследование прошло почти 80 тыс. пациентов.

Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы 20 октября установлен указом президента Украины в 2005 году.