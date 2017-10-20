Медицина

09:56 20.10.2017

Чалый договорился о поставке 40 медицинских "Хаммеров" для ВСУ

Чалый договорился о поставке 40 медицинских "Хаммеров" для ВСУ

Посол Украины в США Валерий Чалый на встрече 19 октября с руководителями компании "AM-General" договорился о поставке 40 "Хаммеров" для Вооруженных сил Украины, сообщается на странице в "Фейсбук" Посольства Украины в США.

"Руководители «AM General» выразили заинтересованность в дальнейшем действенной поддержке Вооруженных Сил Украины, которые противодействуют российской агрессии. Сообщено о направлении в октябре с.г. 40 медицинских "Хаммеров" для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В. Чалый встретился с исполнительным председателем "AM-General" генералом (в отставке) Джеком Кином, главным исполнительным директором Энди Хоувом и исполнительным вице-президентом компании Ларри Платтом.

Кроме того, стороны договорились на будущее поддерживать контакты для сотрудничества в решении первоочередных потребностей украинских военных. Также украинский посол обсудил способы углубления сотрудничества между украинским государством и "AM-General".

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