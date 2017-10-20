Медицина

09:39 20.10.2017

Гройсман надеется на первые успехи медреформы через несколько лет

Гройсман надеется на первые успехи медреформы через несколько лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что первые ощутимые результаты медицинской реформы в стране можно ожидать через несколько лет, но нужно прилагать усилия.

"Я думаю, фундаментально, через несколько лет мы сможем увидеть первые успехи, но это не означает, что мы будем ждать два года", - сказал В.Гройсман в четверг вечером в эфире телеканала "1+1", указав, что сфера здравоохранения в Украине настолько запущена, что для того, чтобы почувствовать результаты реформы, потребуется несколько лет.

Он рассказал, что уже в этом году в Украине будет открыто 13 кардиологических центров и столько же - в следующем. "Мы будем расширять перечень бесплатных лекарств, то есть мы со временем будем показывать то, что на самом деле ситуация меняется", - подчеркнул премьер.

В.Гройсман также отметил, что будет создана рабочая группа по внедрению медицинской реформы. "Она будет очень инклюзивной, и мы очень взвешенно и серьезно будем внедрять эти изменения", - сказал он.

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (медреформа).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нацслужба здоровья может быть создана в начале 2018 года – Ковтонюк

Минздрав будет формировать политику в сфере здравоохранения, не будет лоббировать фампроизводителей – замминистра

Проголосованная медреформа не предусматривает сооплату за медуслуги – Ковтонюк

В ближайшее время Минздрав приступит к имплементации медреформы

Медреформу Рада проголосовала в подготовленной ко 2-му чтению редакции, сооплаты за медуслуги не будет – депутат

Следующим этапом медреформы должна стать разработка комплексной фармацевтической политики – мнение

Кабмин намерен создать группу по реализации медреформы

Порошенко требует, чтобы жители сел почувствовали улучшение в медобслуживании уже в этом году

Экстренная медпомощь и некоторые другие виды медицинских услуг останутся бесплатными - Супрун

Нардеп Богомолец назвала "началом геноцида" голосование Радой за медреформу

ПОСЛЕДНЕЕ

Чалый договорился о поставке 40 медицинских "Хаммеров" для ВСУ

Значительных проблем с наличием лекарств в "Охматдете" нет - главврач

Рада приняла за основу президентский законопроект о доступности медобслуживания в сельской местности

Рада приняла за основу необходимые для медреформы изменения в Бюджетный кодекс

Из законопроекта о медреформе исключена поправка о финансировании сферы здравоохранения в объеме 5% ВВП - депутат

Рада утвердила в целом медицинскую реформу

Отклонение температурного режима части вакцин "Ваксигрип" не повлияло на их качество и эффективность

Источники финансирования здравоохранения остаются проблемным вопросом правительственной медреформы

Сооплату за медицинские услуги вернули поправками - Богомолец

Минобразования ввело минимальный балл для поступления на медспециальности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА