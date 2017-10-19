Проголосованная медреформа не предусматривает сооплату за медуслуги – Ковтонюк

Проголосованная в четверг медицинская реформа – законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) - не предусматривает сооплату за медуслуги, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Системы соплаты в проголосованном законопроекте нет. Правило будет таким: если государство гарантирует оплату услуги, то оно оплачивает это полностью", - сказал он.

П.Ковтонюк отметил, что государство будет оплачивать все медицинские услуги, за исключением тех, которые будут ежегодно определяться Кабинетом министров в рамках бюджетного процесса.

"Сразу скажу: там будут услуги, которые человек получает без направления врача, если он хочет сам обратиться за медуслугой, если он сам себе определил ее необходимость. Там будут, например, не критичные услуги, плановая стоматология, которая и сейчас частная. И Кабмин будет готовить этот пакет", - сказал он.

П.Ковтонюк подчеркнул, что первая программа медицинской гарантии – первый пакет гарантированных услуг - будет разработан в 2019 году на 2020 год.

"В нем будут все виды услуг, которые покрываются государством на 100%, и будет негативный список. Каким он будет, узнаем в 2019 году", - сказал он.

Замминистра также отметил, что в 2018 году изменения затронут первичную медпомощь, для которой уже составлен перечень услуг, входящих в перечень обязанностей участкового врача – терапевта, педиатра.

"Этот перечень войдет в документ под названием "Порядок оказания первичной медпомощи", проект которого размещен на сайте Минздрава. Скоро будет принят", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе.