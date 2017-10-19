Кабмин намерен создать группу по реализации медреформы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерении создать группу по реализации медицинской реформы.

"Сейчас мы создадим группу внедрения проекта, где объединим всех: и депутатов, и врачей для того, чтобы очень быстро и качественно начать эти изменения", - сказал он в своем видеообращении.

Премьер отметил, что понимает сложность реализации данной реформы, однако "готов взять ответственность".

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (медреформа).