Значительных проблем с наличием лекарств в "Охматдете" нет - главврач

Значительные проблемы с наличием лекарственных средств в Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" (Киев) отсутствуют, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" главврач больницы Ирина Садовяк.

"Даже если где-то есть задержки по международными поставкам, мы обращаемся к волонтерам. Реально сейчас проблем с лекарствами (их наличием - ИФ) нет, даже если существуют проблемы с поставками. Мы почти еженедельно получаем распределенные разные расходные материалы и медикаменты", - сказала она.

И.Садовяк также сообщила, что часть лекарственных средств, срок годности которых истек, уже заменены.

Как сообщалось, ранее ряд общественных организаций, а также несколько представителей клиники заявляли о несвоевременной поставке лекарств международными организациями, а также сообщали о наличии на складах "Охматдета" препаратов с небольшим или истекающим сроком годности. В частности, речь шла о препаратах, поставленных британским закупочным агентством Crown Agents, закупленных за средства государственного бюджета 2016 года.

В мае 2017 года агентство начало согласовывать график замены данных лексредств.