Медицина

16:00 19.10.2017

Значительных проблем с наличием лекарств в "Охматдете" нет - главврач

Значительных проблем с наличием лекарств в "Охматдете" нет - главврач

Значительные проблемы с наличием лекарственных средств в Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" (Киев) отсутствуют, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" главврач больницы Ирина Садовяк.

"Даже если где-то есть задержки по международными поставкам, мы обращаемся к волонтерам. Реально сейчас проблем с лекарствами (их наличием - ИФ) нет, даже если существуют проблемы с поставками. Мы почти еженедельно получаем распределенные разные расходные материалы и медикаменты", - сказала она.

И.Садовяк также сообщила, что часть лекарственных средств, срок годности которых истек, уже заменены.

Как сообщалось, ранее ряд общественных организаций, а также несколько представителей клиники заявляли о несвоевременной поставке лекарств международными организациями, а также сообщали о наличии на складах "Охматдета" препаратов с небольшим или истекающим сроком годности. В частности, речь шла о препаратах, поставленных британским закупочным агентством Crown Agents, закупленных за средства государственного бюджета 2016 года.

В мае 2017 года агентство начало согласовывать график замены данных лексредств.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Охматдет" получил оборудование для быстрой диагностики туберкулеза, ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита

Британский производитель медоборудования Elekta провел тренинг по работе на линейном ускорителе для сотрудников "ОХМАТДЕТа"

Диагностическая система AnyScan ОФФЕКТ/КТ/ПЕТ может начать работать в клинике "Охматдет" через 4 месяца

Минздрав планирует дополнить Нацперечень основных лекарственных средств

Кабмин обнародовал постановление об отсрочке применения Нацперечня основных лексредств

Международные закупки сэкономили значительную часть средств госбюджета – Счетная палата

Правительство вновь перенесло дату ведения нормы о 100%-ной закупке лекарств из Нацперечня

Регионы в течение 2 недель должны сформировать объем потребности лекарственных средств на 2018г

Государство намерено выделить около 1,3 млрд грн на завершение строительства нового комплекса "Охматдета" в 2019г

У фармпроизводителей нет достаточного понимания механизма бюджетных закупок, не входящих в Нацперечень препаратов - ЕБА

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко требует, чтобы жители сел почувствовали улучшение в медобслуживании уже в этом году

Экстренная медпомощь и некоторые другие виды медицинских услуг останутся бесплатными - Супрун

Нардеп Богомолец назвала "началом геноцида" голосование Радой за медреформу

Рада приняла за основу президентский законопроект о доступности медобслуживания в сельской местности

Рада приняла за основу необходимые для медреформы изменения в Бюджетный кодекс

Из законопроекта о медреформе исключена поправка о финансировании сферы здравоохранения в объеме 5% ВВП - депутат

Рада утвердила в целом медицинскую реформу

Отклонение температурного режима части вакцин "Ваксигрип" не повлияло на их качество и эффективность

Источники финансирования здравоохранения остаются проблемным вопросом правительственной медреформы

Сооплату за медицинские услуги вернули поправками - Богомолец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА