Порошенко требует, чтобы жители сел почувствовали улучшение в медобслуживании уже в этом году

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что с принятием Верховной Радой законопроекта по медицинской реформе жители сел почувствуют улучшение медицинского обслуживания уже в этом году.

"Дав старт медицинской реформе, Верховная Рада сделала еще один важный шаг - принят также в первом чтении внесенный президентом закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности". Он открывает возможности для обеспечения доступной и качественной первичной медицинской помощи для сельских жителей", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Президент отметил, что данный законопроект открывает возможности для обеспечения доступной и качественной первичной медицинской помощи для сельских жителей.

"Учреждения здравоохранения и их отделения будут укомплектованы необходимым оборудованием и набором лекарств. Сельские врачи получат стимулирующую оплату труда и достойные условия для жизни. На помощь жителям села придет телемедицина, консультирование лучших специалистов", - написал П.Порошенко

Глава государства заверил, что этот закон уже имеет финансовый ресурс.

"Государственный бюджет Украины на 2017 уже предусматривает выделение 4 млрд (грн) на обновление сельской медицины. Требую, чтобы уже в этом году жители сел почувствовали реальные перемены к лучшему", - подчеркнул президент.

Ранее в этот день Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).