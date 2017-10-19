Нардеп Богомолец назвала "началом геноцида" голосование Радой за медреформу

Верховная Рада, приняв медреформу от Минздрава, узаконила и дала старт физическому уничтожению миллионов социально незащищенных людей, поскольку большая часть украинцев будет лишена доступа к высокоспециализированной полноценной медицинской помощи сразу после того, как начнет действовать этот закон, считает глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Геноцид начался: украинцев уничтожат по закону … После длительной кампании, которая включала в себя черный пиар, запугивание, подковерные договоренности и откровенную ложь - лоббистам все же удалось протолкнуть позорный закон, который лишает миллионы социально незащищенных людей возможности лечиться, возможности выжить", - написала О.Богомолец в своей странице в Фейсбук после принятия во втором чтении и в целом законопроекта о государственных фингарантиях предоставления медуслуг и лексредств (№6327).

По мнению парламентария, цель данной медреформы, и "она прописана в законе", забрать 100 миллиардов гривень у громад и сконцентрировать их у себя. "И именно ради этих денег власть обрекла миллионы людей на смерть. Она считает всех, у кого нет денег - лишними в этой жизни", - написала О.Богомолец.

Она считает, что следствием реализации данной медреформы станет закрытие больниц, сокращение врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и "ужасные цены на лечение тяжелых болезней, которые измеряются сотнями тысяч гривень".

"Но мы с единомышленниками не станем спокойно наблюдать, как уничтожается наш народ. Мы будем стараться отстоять каждого человека, которому отказано в лечении, каждую больницу, которую попытаются закрыть, будем защищать врачей, которых планируют массово сокращать", - заверила О.Богомолец.