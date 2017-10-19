Медицина

12:44 19.10.2017

Рада приняла за основу необходимые для медреформы изменения в Бюджетный кодекс

Рада приняла за основу необходимые для медреформы изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №6604 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, убрав из Бюджетного кодекса медсубвенцию для областей и расходы местных бюджетов на медпомощь.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий правительственный законопроект за основу проголосовали 234 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Документ идет в комплексе с ранее утвержденным Верховной Радой в целом законопроектом №6327 о государственных фингарантиях предоставления медицинских услуг.

"Законопроект № 6604 является техническим для реализации принятого законопроекта №6327. Он предусматривает изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации реформы финансирования системы здравоохранения", – сказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун во время выступления в Верховной Раде.

Данный законопроект позволит реализовать принцип "деньги идут за пациентом".

"Отныне медицинские учреждения, с которыми подписаны договора о предоставлении услуг пациентам будут получать выплаты за предоставленные пациентам медицинские услуги напрямую из госбюджета, без посредников", - отметила, она.

Кроме того, У.Супрун отметила, что данный законопроект четко фиксирует роли государственного и местного бюджетов в системе здравоохранения – из государственного будут оплачиваться медуслуги, которые входят в программу медицинских гарантий, из местных – поддержка и развитие коммунальных учреждений, реализация местных программ.

Нардепы при голосовании также учли рекомендации профильного комитета, согласно которым законопроект (№6604) был принят за основу с оговоркой, что ко второму чтению его подготовят с учетом некоторых положений альтернативной инициативы (№6604-1) авторства народного депутата Виктора Пинзеника (фракция "Блок Петра Порошенко").

Согласно предлагаемым изменениям в кодексе, расходы государственного бюджета не будут идти на предоставление медицинской помощи разных уровней – из бюджета будут финансировать предоставление медицинских услуг.

Кроме того, из кодекса предлагается изъять часть ст.103, согласно которой медицинская субвенция направлялась на расходы местных бюджетов.

В то же время, из перечня расходов местных бюджетов законодательная инициатива предусматривает изъятие финансирования предоставления медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.

Однако предполагается, что среди расходов местных бюджетов будет оплата коммунальных услуг и энергоносителей коммунальных учреждений здравоохранения, местные программы предоставления населению медицинских услуг сверх государственного гарантированного пакета, а также местные программы общественного здоровья.

Согласно заключительным и переходным положениям, в случае принятия документа в целом, он вступает в силу 1 января 2018 года.

Вместе с тем, будут внесены изменения в раздел Бюджетного кодекса с переходными положениями, которые предусматривают, что на протяжении 2018-2019 годов по решению Кабинета министров будет разрешено предоставлять медицинскую субвенцию из госбюджета местным бюджетам для финансирования предоставления медуслуг и лексредств.

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