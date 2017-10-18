Медицина

19:19 18.10.2017

Отклонение температурного режима части вакцин "Ваксигрип" не повлияло на их качество и эффективность

Отклонение температурного режима части вакцин "Ваксигрип" не повлияло на их качество и эффективность

Отклонение от температурного режима части поставленных в Украину вакцин для профилактики гриппа "Ваксигрип" французского производителя "Санофи Пастер С.А." было незначительным, а также кратковременным и никак не повлияло на их качество и эффективность, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" компания "Санофи в Украине".

В компании уточнили, что в ходе транспортировки отклонение от температурного режима произошло с 10 паллетами из 41. При этом о соответствующем нарушении сразу же была проинформирована Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В настоящее время "Санофи в Украине" ожидает официальное заключение ведомства.

Как сообщалось, в Украине всего четыре производителя перерегистрировали вакцины с обновленным штаммом вируса гриппа - актуальным для эпидемического сезона 2017-2018 гг. В частности, перерегистрацию прошла французская вакцина, вакцина нидерландского производства – "Инфлувак" ("Эбботт Биолоджикалз Б.В."), китайского – "Инфлуенза Ваксин" ("Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд."), а также корейского – "ДжиСи Флю" ("Грин Кросс Корпорейшен"). При этом, пока только последняя получила позитивное заключение Гослекслужбы.

Заключение по двум другим - китайской "Инфлуенза Ваксин" и французкой "Ваксигрип" - служба планирует выдать приблизительно 20 октября и 25 октября соответственно после получения положительного вывода Государственного экспертного центра (ГЭЦ) по результатам лабораторного контроля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Исполнительная служба арестовала еще около 140 млн грн "Санофи-Авентис Украина"

Апелляционный хозсуд Киева отклонил апелляцию "Санофи-авенТис Украина" на списание с нее 50 млн грн

"Санофи Пастер" поставило на украинские склады вакцины от гриппа

"Санофи-Авентис Украина" планирует обратиться в международный арбитраж с целью защиты инвестиций в Украине

Запуск реестра инсулинозависимых пациентов нужно сопровождать эффективной системой реимбурсации

Исполнительная служба списала со счетов "Санофи-Авенсис Украина" в пользу мошенников еще 4 млн грн

Мошенники списали со счетов фармкомпании "Санофи Авентис Украина" около 42 млн грн

"Санофи Джензайм" направляет на гуманитарное лечение украинских орфанных пациентов около EUR5 млн в год

Вопросы по референтному ценообразованию остаются открытыми - Гранье

"Санофи" в Украине надеется на расширение перечня подлежащих реимбурсации препаратов

ПОСЛЕДНЕЕ

Источники финансирования здравоохранения остаются проблемным вопросом правительственной медреформы

Сооплату за медицинские услуги вернули поправками - Богомолец

Минобразования ввело минимальный балл для поступления на медспециальности

"Охматдет" получил оборудование для быстрой диагностики туберкулеза, ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита

Рада рассматривает медицинскую реформу

Минздрав рассматривает возможность реимбурсации препаратов для амбулаторного лечения онкобольных

Рада во вторник прервала рассмотрение законопроекта о медреформе

Все политсилы ВР поддержали изъятие из законопроекта по медреформе норму о сооплате со стороны граждан

Рада во 2-м чтении рассматривает законопроект по медреформе

Предусмотренное медреформой развитие превентивной медицины может снизить заболеваемость раком молочной железы на треть

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА