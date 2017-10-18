Отклонение температурного режима части вакцин "Ваксигрип" не повлияло на их качество и эффективность

Отклонение от температурного режима части поставленных в Украину вакцин для профилактики гриппа "Ваксигрип" французского производителя "Санофи Пастер С.А." было незначительным, а также кратковременным и никак не повлияло на их качество и эффективность, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" компания "Санофи в Украине".

В компании уточнили, что в ходе транспортировки отклонение от температурного режима произошло с 10 паллетами из 41. При этом о соответствующем нарушении сразу же была проинформирована Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В настоящее время "Санофи в Украине" ожидает официальное заключение ведомства.

Как сообщалось, в Украине всего четыре производителя перерегистрировали вакцины с обновленным штаммом вируса гриппа - актуальным для эпидемического сезона 2017-2018 гг. В частности, перерегистрацию прошла французская вакцина, вакцина нидерландского производства – "Инфлувак" ("Эбботт Биолоджикалз Б.В."), китайского – "Инфлуенза Ваксин" ("Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд."), а также корейского – "ДжиСи Флю" ("Грин Кросс Корпорейшен"). При этом, пока только последняя получила позитивное заключение Гослекслужбы.

Заключение по двум другим - китайской "Инфлуенза Ваксин" и французкой "Ваксигрип" - служба планирует выдать приблизительно 20 октября и 25 октября соответственно после получения положительного вывода Государственного экспертного центра (ГЭЦ) по результатам лабораторного контроля.