Медицина

14:54 18.10.2017

Минобразования ввело минимальный балл для поступления на медспециальности

Минобразования ввело минимальный балл для поступления на медспециальности

Министерство образования и науки Украины ввело минимальный балл для поступления на медицинские специальности в 150 баллов по всем предметам внешнего независимого оценивания (ВНО).

"На докторские специальности будет установлен минимальный проходной балл по всем специальностям 150", - сказал заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич на брифинге в Киеве в среду.

Он отметил, что такое ограничение было введено по требованию Министерства здравоохранения.

Данная норма предусмотрена утвержденными Минобразования правилами поступления в высшие учебные заведения в 2018 году.

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Интерфакс-Украина
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