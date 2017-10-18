Рада рассматривает медицинскую реформу

Народные депутаты Украины на пленарном заседании в среду продолжили рассмотрение законопроектов по медицинской реформе.

Согласно повестке дня парламент намерен рассмотреть законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств во втором чтении, а также №6604 и №6604-1 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств - в первом.

Другие законопроекты в повестке дня парламента на среду не значатся.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после открытия заседания народные депутаты продолжили рассматривать поправки ко второму чтению к законопроекту №6327, часть которых рассмотрели накануне во вторник.