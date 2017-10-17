Рада во вторник прервала рассмотрение законопроекта о медреформе

Верховная Рада во вторник прервала рассмотрение медицинской реформы в Украине на 249-ой поправке, в среду возобновит обсуждение законопроекта №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств с поправки 250, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник приступила к рассмотрению законопроекта о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. Ко второму чтению документа было подано 893 поправки. В целом в ходе доработки законопроекта было учтено 413 поправок.

Все представленные в парламенте политические силы во время подготовки законопроекта ко второму чтению поддержали изъятие из него нормы о сооплате за медицинские услуги.

Помимо изъятия нормы о сооплате, существенными также является правка, в соответствии с которой объем средств на реализацию государственной программы гарантий ежегодно определяется в госбюджете и должен составлять не менее 5% ВВП.

Вместе с тем депутаты критиковали создание единого государственного органа Национальной службы здоровья, через который будет осуществляться финансирование медицинских услуг по принципу "деньги идут за пациентом".