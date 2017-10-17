Все политсилы ВР поддержали изъятие из законопроекта по медреформе норму о сооплате со стороны граждан

Все представленные в парламенте политические силы поддержали изъятие из законопроекта №6327 норму о сооплате за медицинские услуги, сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко (фракция "Самопомич") на заседании парламента во вторник.

В целом, по ее словам, в ходе доработки законопроекта ко второму чтению учтено 413 поправок из поданных 893.

Помимо изъятия нормы о сооплате, существенными также является правка, в соответствии с которой объем средств на реализацию государственной программы гарантий ежегодно определяется в госбюджете и должен составлять не менее 5% от ВВП.

Как сообщила И.Сысоенко, доработанный документ обязывает государство, помимо паллиативной, экстренной и первичной медпомощи, также оплачивать предоставление специализированной и высокоспециализированной медпомощи, медпомощи детям до 16 лет, беременным женщинам, обеспечивать оплату ведения беременности и родов.

"Программы общественного здоровья, мероприятия по борьбе с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельность, связанная с проведением судебно-медицинской, а также судебно-психиатрической экспертиз и другие программ в сфере здравоохранения, которые обеспечиваются выполнением общегосударственных программ, четко утверждаются Кабинетом министров и сохранены в полном объеме", - сказала она.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств парламент принял за основу 8 июня 227-ю голосами.