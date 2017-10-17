Медицина

16:54 17.10.2017

Рада во 2-м чтении рассматривает законопроект по медреформе

Рада во 2-м чтении рассматривает законопроект по медреформе

 Верховная Рада во вторник приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представила документ член профильного комитета народный депутат Ирина Сысоенко (фракция "Самопомич"). После этого народные депутаты начали рассмотрение поправок к законопроекту. Согласно сопроводительным документам, ко второму чтению законопроекта №6327 подано 893 поправки.

Перед этим председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открыв вечернее пленарное заседание, отметил, что после рассмотрения медицинской реформы в четверг народные депутаты приступят к законопроектам, предусматривающим снятие неприкосновенности с нардепов, а также к законодательным инициативам по изменению системы выборов.

"Их пять – три законопроекта и два кодекса. В четверг после двух вопросов неприкосновенности мы перейдем к вопросу реформы выборов", - добавил спикер парламента.

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