Рада во 2-м чтении рассматривает законопроект по медреформе

Верховная Рада во вторник приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представила документ член профильного комитета народный депутат Ирина Сысоенко (фракция "Самопомич"). После этого народные депутаты начали рассмотрение поправок к законопроекту. Согласно сопроводительным документам, ко второму чтению законопроекта №6327 подано 893 поправки.

Перед этим председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открыв вечернее пленарное заседание, отметил, что после рассмотрения медицинской реформы в четверг народные депутаты приступят к законопроектам, предусматривающим снятие неприкосновенности с нардепов, а также к законодательным инициативам по изменению системы выборов.

"Их пять – три законопроекта и два кодекса. В четверг после двух вопросов неприкосновенности мы перейдем к вопросу реформы выборов", - добавил спикер парламента.