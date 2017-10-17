Медицина

16:30 17.10.2017

Предусмотренное медреформой развитие превентивной медицины может снизить заболеваемость раком молочной железы на треть

Предусмотренное медреформой развитие превентивной медицины может снизить заболеваемость раком молочной железы на треть

 Развитие превентивной медицины, предусмотренное правительственными законопроектами по изменению механизма финансирования системы здравоохранения, может способствовать сокращению заболеваемости раком молочной железы на треть, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык на пресс-конференции во вторник.

"Опыт экономически развитых стран свидетельствует: только за счет внедрения программ скрининга показатель смертности от рака молочной железы можно снизить на треть. Поэтому нам крайне необходима медреформа, новая модель финансирования, нам нужен высокий процент средств на превентивную медицину", - сказал он.

По словам Р.Илыка, предусмотренные правительственными законопроектами изменения включают множество шагов, касающихся превентивной медицины, предотвращения заболеваемости, ранней диагностики.

Как отметил он, в настоящее время 99% финансирования здравоохранения идет на лечение заболеваний и только 1% – на профилактическую медицину.

Ежегодно, по словам замминистра, в Украине диагностируется около 160 тыс. случаев рака молочной железы, регистрируется около 9 тыс. смертей от данного заболевания. В целом за 26 лет в стране от рака молочной железы скончалось около 230 тыс. украинок.

При этом от данного заболевания в стране вылечивается около 60% женщин, в Европе – 85%. Одна из причин высокой смертности в Украине - поздняя диагностика, отсутствие повсеместного доступа к скринингу, дорогостоящее лечение.

Согласно данным Минздрава, рак, выявленный на нулевой или первой стадии, вылечивается в 95% случаев, на второй – в 80%, на третей – в 50%.

При этом в запущенной стадии рак молочной железы диагностируют в 22% случаев.

В настоящее время, согласно данным Национального канцер-реестра, на учете состоят 134,5 тыс. женщин.

В рамках Всеукраинского дня борьбы с раком молоченой железы 20 октября во всех областных онкологических диспансерах Украины пройдет День открытых дверей, во время которого все желающие могут бесплатно пройти обследование.

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