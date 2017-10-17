Медицина

14:47 17.10.2017

Минздрав не поддерживает запланированный на среду нацфорум по здравоохранению

Минздрав не поддерживает запланированный на среду нацфорум по здравоохранению

 Министерство здравоохранения Украины не поддерживает запланированный на среду национальный форум по здравоохранению, о созыве которого заявила глава профильного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец.

"В связи с распространением недостоверной информации, что среди делегатов так называемого "Национального форума здравоохранения" на этой неделе будут представители Минздрава, сообщаем: Министерство здравоохранения Украины не поддерживает и не участвует в этом событии", - заявил Минздрав на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В ведомстве отмечают, что считают позицию организаторов форума в вопросах медреформы "неконструктивной и откровенно популистской" и не надеются на взвешенный диалог.

"Просим считать информацию об участии Минздрава в этом собрании неправдивой", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, согласно предварительной повестке дня пленарной недели парламента, во вторник, 17 октября, Верховная Рада приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 6327 по медреформе. Ранее планировалось, что медреформа будет вынесена на голосование в четверг.

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