Минздрав не поддерживает запланированный на среду нацфорум по здравоохранению

Министерство здравоохранения Украины не поддерживает запланированный на среду национальный форум по здравоохранению, о созыве которого заявила глава профильного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец.

"В связи с распространением недостоверной информации, что среди делегатов так называемого "Национального форума здравоохранения" на этой неделе будут представители Минздрава, сообщаем: Министерство здравоохранения Украины не поддерживает и не участвует в этом событии", - заявил Минздрав на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В ведомстве отмечают, что считают позицию организаторов форума в вопросах медреформы "неконструктивной и откровенно популистской" и не надеются на взвешенный диалог.

"Просим считать информацию об участии Минздрава в этом собрании неправдивой", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, согласно предварительной повестке дня пленарной недели парламента, во вторник, 17 октября, Верховная Рада приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 6327 по медреформе. Ранее планировалось, что медреформа будет вынесена на голосование в четверг.