Медицина

17:00 15.10.2017

Через 2 года 90% клиник будут готовы к медреформе - Березенко

Через 2 года 90% клиник будут готовы к медреформе - Березенко

 

Правительственный законопроект №6327 о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств предусматривает 2,5 года для адаптации клиник к медицинской реформе, сообщил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения, заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко.

"Все, что касается вторичной и третичной медпомощи, обязательно будет только вводиться с 1 января 2020 года. То есть у нас есть еще два с половиной года, чтобы адаптировать потихоньку больницы, протоколы, запустить систему eHealth", - сказал С.Березенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что за два года боле 90% медицинских учреждений будут готовы к этим изменениям", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что изменения в системе первичной медпомощи или системе семейных врачей, запустятся с 1 января 2018 года. "На это уже заложено в проекте госбюджета около 13,3 млрд грн, мы обратились с предложением в бюджетный комитет увеличить эту сумму до необходимых 14 млрд грн", - сказал С.Березенко.

Полный текст интервью С.Березенко читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Законопроект о сельской медицине предусматривает строительство 4 тыс. современных амбулаторий в сельской местности – Березенко

Через 2 года 90% клиник будут готовы к медреформе - Березенко

Законопроект о сельской медицине предусматривает строительство 4 тыс. современных амбулаторий в сельской местности – Березенко

Правительственный законопроект о медреформе не предусматривает сооплату за медуслуги – Березенко

Правительственный законопроект о медреформе может быть проголосован в четверг – Березенко

В результате медреформы государство будет оплачивать предоставленные медуслуги взамен финансирования койкомест

Законопроекты по медреформе будут проголосованы до каникул Рады – Березенко

ПОСЛЕДНЕЕ

За 3 года финансирование системы здравоохранения будет увеличено на 25 млрд. гривень – Супрун

Кандидатура Супрун во главе Минздрава не привязана к успеху голосования правительственной медреформы – Березенко

Правительство предложит механизм улучшения ситуации с тяжелыми детскими заболеваниями на 2018 г. – Гройсман

Индийские фармкомпании сохраняют приверженность стратегии доступности лекарственных средств – глава IPMA

Маршал Сената Польши передал медоборудование Харьковскому госпиталю

Повышение зарплаты медработникам возможно после медреформы – Гройсман

Польша продолжит принимать украинских военных на реабилитацию – маршал Сената

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в Запорожской области

Рада на следующей неделе поддержит медреформу– замминистра здравоохранения

Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в установлении цен на препараты по программе реимбурсации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА