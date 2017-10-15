Через 2 года 90% клиник будут готовы к медреформе - Березенко

Правительственный законопроект №6327 о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств предусматривает 2,5 года для адаптации клиник к медицинской реформе, сообщил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения, заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко.

"Все, что касается вторичной и третичной медпомощи, обязательно будет только вводиться с 1 января 2020 года. То есть у нас есть еще два с половиной года, чтобы адаптировать потихоньку больницы, протоколы, запустить систему eHealth", - сказал С.Березенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что за два года боле 90% медицинских учреждений будут готовы к этим изменениям", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что изменения в системе первичной медпомощи или системе семейных врачей, запустятся с 1 января 2018 года. "На это уже заложено в проекте госбюджета около 13,3 млрд грн, мы обратились с предложением в бюджетный комитет увеличить эту сумму до необходимых 14 млрд грн", - сказал С.Березенко.

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