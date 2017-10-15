Медицина

16:36 15.10.2017

Законопроект о сельской медицине предусматривает строительство 4 тыс. современных амбулаторий в сельской местности – Березенко

Законопроект о сельской медицине предусматривает строительство 4 тыс. современных амбулаторий в сельской местности – Березенко

Поданный президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности предусматривает строительство около 4 тыс. современных амбулаторий, сообщает член парламентского комитета по вопросам здравоохранения, заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко.

"Для этого в бюджете на 2017 год уже заложено 4 млрд грн и плюс 1 млрд грн на следующий год. За эти деньги можно построить около 4 тыс. современных амбулаторий по Украине по единому проекту", - сказал С.Березенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Парламентарий сообщил, что амбулатории будут строиться по типовому проекту, разработанному Министерством регионального развития. "Единого подрядчика не будет, будет типовой проект с четко определенной сметой", - рассказал он.

С.Березенко также отметил, что амбулатории будут строиться совместными усилиями с территориальными громадами. "Деньги пойдут на общины, или государственные администрации, которые будут подавать заявки. Территориальные общины решат, сносить их или оставлять существующие амбулатории", - сказал депутат.

"При новых амбулаториях будет предусмотрено жилье для семейного врача, который приехал из другого региона", - добавил С.Березенко.

Как сообщалось, С.Березенко прогнозирует принятие законопроекта №7117 о сельской медицине в течение месяца.

Полный текст интервью С.Березенко читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

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