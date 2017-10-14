Медицина

10:59 14.10.2017

За 3 года финансирование системы здравоохранения будет увеличено на 25 млрд. гривень – Супрун

За 3 года финансирование системы здравоохранения будет увеличено на 25 млрд. гривень – Супрун

Выступая в эфире 5 канала в программе "Пряма мова", и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун объясняла, как будет возрастать финансирование здравоохранения и почему по её мнению не стоит бояться реформы в этой области.

"Те, которые боятся, я думаю, не понимают до конца, как оно будет меняться. Есть очень много мифов, которые раскручивают и на медийном пространстве, и те кто против реформы. Но когда мы сможем довести до всех врачей, как оно будет выглядеть, я думаю, что уже не будут бояться, заявила и.о министра здравоохранения.

По словам Супрун в стране появилось много противников реформы, и скопилось довольно много мифов, которые необходимо развенчивать, чтобы продемонстрировать эффективность предпринимаемых мер.

Вместе с тем, Супрун отметила, что "есть очень много среди медицинского сообщества медиков, врачей, медсестер и других работников, которые ждут эти реформы. Они понимают, как оно изменится, они знают, что для них это будет защита, они будут иметь своих пациентов и они будут оказывать им помощь. Главные врачи и медицинские учреждения будут заинтересованы в тех врачах, которые более популярны и предоставляют более качественную помощь, потому что они будут иметь за собой всех своих пациентов. Врачи будут иметь выбор. Те врачи, которые будут иметь своих пациентов, они смогут выбирать, где они будут работать", - заявила Супрун в эфире 5 канала.

Также будет расти объем финансирования области. С 2017 по 2020 годы объем финансирования будет увеличен с 25 до 85 млрд. грн.

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