Медицина

19:15 13.10.2017

Через 2 года 90% клиник будут готовы к медреформе - Березенко

Через 2 года 90% клиник будут готовы к медреформе - Березенко

 Правительственный законопроект о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) предусматривает 2,5 года для адаптации клиник к медицинской реформе, сообщил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения, заместитель руководителя фракции БПП Сергей Березенко.

"Все, что касается вторичной и третичной медпомощи, обязательно будет только вводиться с 1 января 2020 года. То есть у нас есть еще 2,5 года, чтобы адаптировать потихоньку больницы, протоколы, запустить систему eHealth", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что за два года боле 90% медицинских учреждений будут готовы к этим изменениям", - подчеркнул он.

С.Березенко отметил, что изменения в системе первичной медпомощи или системе семейных врачей, запустятся с 1 января 2018 года.

"На это уже заложено в проекте госбюджета около 13,3 млрд грн, мы обратились с предложением в бюджетный комитет увеличить эту сумму до необходимых 14 млрд грн", - сказал он.

Полный текст интервью С.Березенко читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

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