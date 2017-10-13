Законопроект о сельской медицине предусматривает строительство 4 тыс. современных амбулаторий в сельской местности – Березенко

Поданный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117) предусматривает строительство современных около 4 тыс. современных амбулаторий, сообщил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения, заместитель руководителя фракции БПП Сергей Березенко.

"Для этого в бюджете на 2017 год уже заложено 4 млрд грн и плюс 1 млрд грн на следующий год. За эти деньги можно построить около 4 тыс. современных амбулаторий по Украине по единому проекту", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

С.Березенко сообщил, что амбулатории будут строиться по типовому проекту, разработанному Министерством регионального развития.

"Единого подрядчика не будет, будет типовой проект с четко определенной сметой", - сказал он.

С.Березенко отметил, что амбулатории будут строиться совместно с территориальными общинами.

"Деньги пойдут на общины, или государственные администрации, которые будут подавать заявки. Территориальные общины решат, сносить их или оставлять существующие амбулатории", - сказал он

"При новых амбулаториях будет предусмотрено жилье для семейного врача, который приехал из другого региона", - подчеркнул С.Березенко.

Как сообщалось, С.Березенко прогнозирует принятие законопроекта №7117 о сельской медицине в течение месяца.

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