Кандидатура Супрун во главе Минздрава не привязана к успеху голосования правительственной медреформы – Березенко

Кандидатура Уляны Супрун во главе Министерства здравоохранения не привязана к успеху голосования правительственной медреформы - законопроекта о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), сообщил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения, заместитель руководителя фракции БПП Сергей Березенко.

"Я бы не привязывал Уляну Супрун к медицинской реформе как ее неотъемлемую часть. Самое главное, что и она такого же мнения", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в случае принятия законопроекта №6327 "не важно, кто дальше возглавит Минздрав".

"Кто бы ни пришел, он уже не сможет развернуть процесс в обратную сторону", - подчеркнул С.Березенко.

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