Правительственный законопроект о медреформе не предусматривает сооплату за медуслуги – Березенко

Правительственный законопроект о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) не предусматривает сооплату за медицинские услуги, сообщил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения, заместитель руководителя фракции БПП Сергей Березенко.

"За медицинскую услугу будет платить государство. Из тех денег, которые есть сегодня в виде медицинской субвенции", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что "любые платные услуги, в том числе сооплата, нарушают Конституцию Украины".

"Законопроект №6327 (в отличие от законопроекта №7065 авторства Олега Мусия и других депутатов), не предусматривает сооплаты", - сказал он.

Вместе с тем, С.Березенко отметил, что медицинская реформа предусматривает увеличение финансирования системы здравоохранения.

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