Правительство предложит механизм улучшения ситуации с тяжелыми детскими заболеваниями на 2018 г. – Гройсман

Кабинет министров планирует предложить механизм улучшения ситуации с тяжелым детским заболеваниям на 2018 год, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Важно создать механизм, и чтобы он был прозрачным, некоррупционным. К тому же, мы ведь до 2018 года закончим "ОХМАТДЕТ", - сказал премьер.

Он также, напомнил, что основные строительные работы по новому лечебно-диагностическому комплексу клиники были завершены в середине лета. В настоящее время остается ряд процедурных моментов, которые Министерство здравоохранения Украины пытается ускорить, уточнил В.Гройсман.

"Я рассчитываю, что до конца 2017 года они должны все закончить, чтобы коллектив мог прийти и начать работу", - отметил он.

Полный текст интервью премьер-министра Украины В.Гройсмана опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"