Индийские фармкомпании сохраняют приверженность стратегии доступности лекарственных средств – глава IPMA

Транснациональные индийские фармацевтические компании, работающие в Украине, сохраняют приверженность стратегии доступности лекарственных средств, сообщил глава Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA) доктор Менон У.П.Р.

"В настоящее время большинство транснациональных индийских компаний присутствует на рынке Украины. Эти компании поставляют качественные товары по доступной цене. Эти препараты всегда имели свой спрос со стороны украинских пациентов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя присутствие индийских фармкомпаний на рынке Украины.

По словам д-ра Менона, индийские фармкомпании поставляют в Украину, в основном, генерики и брендированные генерики. При этом многие индийские фармкомпании работают в направлении разработок инновационных препаратов, имея свои исследовательские центры.

Комментируя участие индийских фармкомпаний в закупках лекарственных средств за средства госбюджета, глава IPMA отметил, что результаты бюджетных закупок, в частности, по программам лечения ВИЧ\СПИД и туберкулеза, подтвердили эффективность закупок лекарственных средств, производства индийских фармацевтических компаний.

"Прошлогодние результаты показывают, что значительную долю имеют индийские компании. Они все имеют преквалификацию ВОЗ и вполне доступны по цене", - сказал он.

По его словам, особенно, велика доля индийских фармкомпаний в сегменте противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов, в производстве которых Индия всегда входила в число мировых лидеров.

Так, по данным компании "Бизнес Кредит" по итогам 2016 года в украинских клиниках были использованы индийские препараты для лечения ВИЧ\СПИД на сумму более $326 тыс. (50,6 тыс. упаковок) и на более чем $10,855 млн (1,904 млн упаковок) препаратов для лечения туберкулеза. По некоторым позициям, доля индийских препаратов в этой категории достигает почти 57% закупленных препаратов.

Глава IPMA отметил, что в настоящее время более 80% антиретровирусных препаратов, используемых в глобальном масштабе для борьбы со СПИДом, производятся индийскими фармацевтическими фирмами. В частности, The Medicines Patent Pool (патентная организация, финансируемая ООН - ИФ), подписал шесть суб-лицензий с индийскими фармацевтическими компаниями Aurobindo, Cipla, Desano, Emcure, Hetero Labs и Laurus Labs, что позволило им создать новый препарат для лечения СПИДа – генерик Tenofovir Alafenamide (TAF) для 112 развивающихся стран.

"Могу констатировать, что доля индийских фармпрозводителей в бюджетных закупках не снизилась. Международные организации, которые закупают лекарственные средства по этим программам за средства госбюджета, имеют возможность закупать их напрямую непосредственно в центральных офисах фармкомпаний, поэтому на торги вышли производители, которые раньше отсутствовали на рынке Украины ", - сказал он.

"Более того, учитывая локализацию производства многих мировых фармкомпний на производственных площадках в Индии, имеющих все необходимые сертификаты и подтверждение качества стран со строгой регуляторной системой, можно прогнозировать, что индийские лекарства могут занимать все более существенную долю в бюджетных закупках", - прогнозирует глава IPMA.

Комментируя изменения в регуляторной системе Украины, в частности, упрощение регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной системой, д-р Менон отметил, что в настоящее время индийские фармкомпании не смогли оценить эти новации.

"По информации, которую я имею, эта процедура еще полностью не работает, поэтому таких регистраций еще нет. Но уверен, что когда система заработает, в Украине появятся новые индийские лекарства", - сказал он.

Кроме того, д-р Менон отметил возможности открытия индийскими фармкомпаниями производственных площадок в Украине.

"В Украине уже есть завод с индийской инвестицией, и он успешно работает. Еще ряд украинских заводов сотрудничают с Индией и покупают продукцию в форме "in bulk" для дальнейшей фасовки, конечной упаковки и маркировки в Украине. Мы внимательно анализируем и поддерживаем усилия Украины по осуществлению реформ и привлечению инвестиций, и мы уверенно смотрим в будущее в вопросе партнерства. Уверены – будет лучше", - сказал он.

Глава IPMA отметил, что индийские фармкомпании реализуют стратегию повышения доступности лекарств.

"Качественный и эффективный препарат не всегда самый дорогой. Конечно, генерики дешевле оригинальных препаратов. Расширение присутствия качественных генериков и есть одним из инструментов повышения доступности лекарств. Поэтому индийские компании и имеют спрос на различных рынках мира. Потребитель не одинаков по своим возможностям и потребностям, и поэтому генерики имеют спрос даже на развитых рынках, где доходы населения высокие, и в странах со строгой регуляторной политикой, где качество превыше всего", - сказал он.

При этом д-р Менон подчеркнул, что, по опыту индийских фармкомпаний, "украинская система контроля качества одна из самых строгих на постсоветском пространстве".

"На рынке Украины сегодня не может быть некачественных медикаментов по определению. Но расширять присутствие генериков еще можно и, на наш взгляд, нужно. Для этого надо просто применить правила равной конкуренции и правила доступа на рынок, которые известны нашим компаниям из опыта работы на рынках США и Европы", - сказал он.

По данным IPMA, рынок фармацевтических препаратов Индии занимает третье место по объему и тринадцатое место по стоимости, согласно отчету Equity Master. Индия является крупнейшим поставщиком генериков во всем мире, а индийские генерики составляют 20% мирового экспорта по объему.

Согласно данным Совета по продвижению фармацевтического экспорта Индии (Pharmexcil), ее фармацевтический экспорт составил $16,4 млрд в 2016-2017 годах. Ожидается, что в течение следующих трех лет к 2020 году он вырастет на 30% и достигнет $20 млрд.

В первом квартале 2017 года индийские компании получили 55 утвержденных реестром ANDA (реестр заявок на сокращенную процедуру регистрации препарата в США) и 16 предварительных утверждений от US FDA.

На долю индийских препаратов приходится около 30% (по объему) и около 10% (по стоимости) рынка генериков США, размер которого составляет $70-80 млрд.