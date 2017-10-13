Медицина

18:21 13.10.2017

Маршал Сената Польши передал медоборудование Харьковскому госпиталю

Маршал Сената Польши передал медоборудование Харьковскому госпиталю

 Маршал Сената Республики Польша Станислав Карчевский в ходе визита в Харьков передал медицинское оборудование военному госпиталю.

"Ранее мы связывались с госпиталем и интересовались, какие потребности есть. Мы собрали кое-что из того, что необходимо, и хотим это передать", - сказал С.Карчевский журналистам в пятницу в Харькове.

Он добавил, что это лишь первая партия, и поддержка со стороны Польши будет продолжена.

В свою очередь глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная отметила, что польская сторона подготовила и отправила в госпиталь первую партию медоборудования в сжатые сроки.

Она также сообщила, что обсудила с С.Карчевским перспективы сотрудничества в экономической, образовательной и культурной сферах.

"Мы видим много перспективных направлений сотрудничества. Сегодня было передано медицинское оборудование в военный госпиталь, и это только начало нашего плодотворного сотрудничества. Надеюсь, что все проекты, которые мы сегодня обсудили, в ближайшее время будут реализованы", - сказала Ю.Светличная.

С.Карчевский добавил, что это сотрудничество охватывает много сфер: общественную, культурную, научную и экономическую. "Этому как раз посвящен мой визит в Харьков. Думаю, что этим вопросам будет посвящен и визит президента Анджея Дуды, который состоится в ближайшее время в Харьков", -сказал он.

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Интерфакс-Украина
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