Повышение зарплаты медработникам возможно после медреформы – Гройсман

Повышение заработной платы медицинским работникам возможно после реформирования системы здравоохранения, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что это (повышение зарплаты – ИФ) возможно, но тогда, когда мы изменим систему медицины. То есть, мы изменяем систему и это не может, а должно привести к повышению зарплаты медиков", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер также отметил, приоритетность медицинской реформы.

"Сейчас очень важно, чтобы парламент рассмотрел и принял медицинскую реформу. Больницы доведены "до ручки", доктора получают мизерную плату, и при этом у нас нет бесплатной медицины, и люди за все платят – это маразм и это нужно изменить. Как изменить, мы понимаем", - сказал он.

Полный текст интервью премьер-министра Украины В.Гройсмана читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".