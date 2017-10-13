Медицина

17:35 13.10.2017

Польша продолжит принимать украинских военных на реабилитацию – маршал Сената

Польша продолжит принимать украинских военных на реабилитацию – маршал Сената

Маршал Сената Республики Польша Станислав Карчевский обсудил с главой Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной продолжение проекта по реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в АТО.

"Во время встречи с госпожой губернатором (Ю.Светличной - ИФ) мы говорили о необходимости реабилитации и сразу по возвращению в Польшу я обсужу эту тему с министром здравоохранения Радзивилом, и мы будем искать возможности помочь в этом плане… Такую помощь мы уже предоставляли, но мы будем продолжать ее предоставлять в плане реабилитации украинских раненых военных", - сказал С.Карчевский журналистам в Харькове в пятницу.

В свою очередь Ю.Светличная отметила: "Мы договорились о том, что наши ветераны АТО будут проходить реабилитацию в самых лучших учреждениях и больницах Польши".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Маршал Сената Польши передал медоборудование Харьковскому госпиталю

США помогут создать в Украине систему психологической адаптации военнослужащих

В Сумах открыт современный Центр реабилитации участников АТО

В Украине создается сеть Национальных реабилитационных центров для участников АТО

С начала АТО реабилитацию и лечение за границей прошли 287 украинских военных

В Украине может появиться Центр психологической реабилитации участников АТО

Центр реабилитации для детей-инвалидов открыт в Киеве

На базе Киевской облбольницы откроют тренингово-реабилитационное отделение для людей с инвалидностью

Полторак предложил Польше углубить сотрудничество в военно-медицинской сфере

Власти Польши не планируют вводить полный запрет на аборты после массовых протестов

ПОСЛЕДНЕЕ

Индийские фармкомпании сохраняют приверженность стратегии доступности лекарственных средств – глава IPMA

Повышение зарплаты медработникам возможно после медреформы – Гройсман

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в Запорожской области

Рада на следующей неделе поддержит медреформу– замминистра здравоохранения

Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в установлении цен на препараты по программе реимбурсации

Хоспис для паллиативных детей открыт в Харькове

Посольство ЕС в Украине призывает Раду проголосовать за медреформу на следующей неделе

Повсеместный переход на е-реестр инсулинозависимых больных позволит гораздо эффективнее использовать выделяемые на инсулин средства – Минздрав

Crown Agents на 100% выполнило закупку лекарств по дыхательным расстройствам у новорожденных за средства госбюджета-2017

БХФЗ планирует вывести на рынок до 6 новых препаратов к концу года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА