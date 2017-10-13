Польша продолжит принимать украинских военных на реабилитацию – маршал Сената

Маршал Сената Республики Польша Станислав Карчевский обсудил с главой Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной продолжение проекта по реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в АТО.

"Во время встречи с госпожой губернатором (Ю.Светличной - ИФ) мы говорили о необходимости реабилитации и сразу по возвращению в Польшу я обсужу эту тему с министром здравоохранения Радзивилом, и мы будем искать возможности помочь в этом плане… Такую помощь мы уже предоставляли, но мы будем продолжать ее предоставлять в плане реабилитации украинских раненых военных", - сказал С.Карчевский журналистам в Харькове в пятницу.

В свою очередь Ю.Светличная отметила: "Мы договорились о том, что наши ветераны АТО будут проходить реабилитацию в самых лучших учреждениях и больницах Польши".